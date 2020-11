Plusieurs lycées bloqués en Corse, pour dénoncer "l'absence de mesures contre le Covid”

"Depuis notre retour des vacances et le deuxième confinement rien n'a changé, on n'a pas de gel hydro-alcoolique, pas de distanciation c'est aberrant", s'indigne Pauline 16 ans, élève de première au lycée de Montesoro à Bastia.



Ce mardi 3 novembre, les lycéens de Montesoro bloquent l'accès à leur établissement pour protester contre les protocoles sanitaires qu'ils considèrent comme "inexistants". Les lycées du Fangu et Jean Nicoli sont également inaccessibles ainsi que le

lycee de Lisula.



"J'invite la rectrice, Gilles Simeoni, Bianca Fazzi et tous les élus à venir voir dans quelles conditions on travaille. A cette allure on va droit dans le mur", continue Pauline. Les élèves déplorent un confinement moins sévère que le premier mettant en danger la santé de leurs proches. Une pancarte "Per i nostri Parenti" a d'ailleurs été accrochée sur la grille d'entrée de l'établissement. "Ce n'est pas normal que nous ne soyons pas confinés alors que dans les salles nous sommes 30 à 35 élèves sans distanciation. Je ne veux pas prendre des risques pour mes parents, mes grands-parents.", s'indigne un lycéen.



Pour eux, des mesures en amont auraient dû être prises pour éviter les brassages importants dans les couloirs. "C'est incompréhensible, on nous interdit de nous rendre devant le lycée à la pause, on nous confine tous dans l'établissement et nous sommes tous collés les uns aux autres", raconte un élève de première.



Les adolescents manifestent également leur soutien aux restaurateurs et petits commerces forcés de fermer. "On est en train de les tuer. Ils vont mettre la clé sous la porte et c'est tout ce qu'on va gagner. Nous on ne sait plus où manger, la cantine n'est pas assez importante pour tous nous accueillir."



Présent devant le lycée pour superviser la sécurité des élèves, le proviseur du lycée de Montesoro, Pascal Tabanelli n'a pas souhaité s'exprimer. La protestation ne devrait pas être reconduite.



On écoute Pauline, 16 ans :