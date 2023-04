Plusieurs départs de feux ce samedi en Haute-Corse

Ce samedi 1er avril s'annonce une journée chargée pour les pompiers de Haute-Corse qui ont déployé d'importants moyens sur le terrain pour traiter plusieurs départs de feu qui se sont déclarés entre 5 et 8 heures du matin.



Un premier feu de détritus a eu lieu route de l'aéroport à Lucciana, un deuxième à la marine de San Pellegrino sur la commune de Penta-di-Casinca, un troisième feu de poubelle sur la commune de Taglio-Isolaccio.

A 7h33 c'est sur la commune de Pruno que les secours ont du intervenir

pour stopper les flammes attisées par le vent qui depuis cette nuit complique la tâche des sapeurs-pompiers.



C'est en suite à Sorbo-Ocagnano qu'incendie a détruit 2000 m2 de végétation.



Enfin, c'est à San Giovanni di Moriani que les équipes des casernes du secteur ont dû intervenir. Ici le feu a touché les fils de la moyenne tension et une équipe EDF est attendue sur place.



On rappelle que le département est placé en vigilance jaune "vent violent" jusqu'à midi. L'emploi du feu est interdit dans toute la région jusqu'au lundi 3 avril 2023 à 00 h 00.