Plusieurs départs de feux ce lundi en Haute-Corse

Furiani, Lucciana, Galeria, Muro, Olmeta di Tuda, les sapeurs-pompiers de Haute-Corse luttent depuis ce matin contre de nombreux départs de feu et écobuages incontrôlés dans le départements. Les sollicitations de secours ont nombreuses ce 24 avril surtout pour éteindre des écobuages qui, échappés à leurs auteurs, ont dégénéré.On rappelle que la loi N° 2020-105 du 10 février 2020 , relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire interdit désormais de brûler des biodéchets, dont font partie les déchets de jardin, à l’air libre et dans les incinérateurs. En cas de non-respect de la Loi, une contravention de 450 euros peut être appliquée (article 131-13 du nouveau Code pénal). Des dérogations peuvent cependant être accordées pour les seuls déchets issus de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement et des activités professionnelles des agriculteurs et des forestiers.