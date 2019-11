Plus de 200 jeunes au tournoi de Judo de Calvi

Connu pour sa capacité à former des jeunes judokas et à organiser des manifestations d'envergure, avec notamment la venue au mois dernier de l'entraîneur de l'équipe Nationale féminine du Japon, Hiroyuki Akimoto, champion du monde de judo en 2010, accompagné de Eiji Kikuchi, entraîneur de l'équipe Nationale de Belgique, le Kodokan Corse cher à Fabrice Carlet a encore frappé un grand coup ce dimanche en organisant au Complexe Sportif Calvi-Balagne un tournoi Nationale de judo réservé aux Benjamins et Minimes, filles et garçons.Au total, ce sont près de 200 judokas de l'ensemble des clubs de Corse mais aussi du Judo Club de Toulon, du Judo Club de Sanary, du Judo Club de La Crau et du Toulonnais Judo qui étaient accueillis au Complexe Sportif Calvi - Balagne par les membres du Kodokan Corse avec à sa tête son président Fabrice Carlet, son entraîneur général François Tordelli, Frédéric Rousseau, entraîneur, le staff de la Ligue Corse de Judo,Après la traditionnelle pesée, les participants à ce tournoi inscrit au calendrier de la Fédération Française de Judo étaient accueillis par Céline, chargée de la com."Nous essayons régulièrement depuis une dizaine d'années de faire participer nos licenciés et autres à des tournois de haut niveau ou encore de les faire participer à des stages dirigés par des grands maîtres de la discipline.Ce tournoi national est aussi un tremplin idéal pour se familiariser avec la compétition en vu des championnats de France qui auront lieu en 2020.Le judo est une discipline de référence en Corse et nous nous battons pour que ce tradition perdure et que nous continuions à produire des champions" commente Fabrice Carlet.De son côté, François Tordelli s'active dans tous les sens pour régler les derniers préparatifs et de souligner que les compétitions sont arbitrées par des arbitres officiels de la Ligue et des membres du club ou parents.Le temps que chacun se prépare, Frédéric Rousseau offre au public un échantillon de ce qui se fait à l'école de judo.Après les discours de bienvenue prononcés par Fabrice Carlet, Président du Kodokan Corse et un représentant du Comité Directeur de la Ligue Corse, c'est Didier Bicchieray adjoint au Maire de Calvi en charge des sports et vice-président de la Communauté de communes Calvi-Balagne qui se réjouissait de ce rassemblement national qui a drainé avec les accompagnateurs et parents plus de 500 personnes à Calvi (dont certains depuis la veille, avant de donner officiellement le coup d'envoi.La remise des prix devait avoir lieu en début de soirée.Les résultats à venir.