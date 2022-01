Plus belles cartes de vins 2022 : "A Casa di Mà" dans le top 100

La rédaction le Mardi 18 Janvier 2022 à 17:46

La carte des vins de A Casa di Mà et le sommelier du bel établissement balanin de Lumiu, Riccardo Molfetta, sont mis l'honneur dans Terre des Vins et son Tour des Cartes. Casa di Mà figure, en effet, dans le Top 100 des plus belles cartes de vins 2022 parmi les 10 000 qui postulaient pour le grand prix.