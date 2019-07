Pluie et orages sur le Nord de l'Ile : 107 personnes mises en sécurité

Rédigé par Charles Monti le Lundi 15 Juillet 2019 à 16:44

Bastia et le Nord de l'Île n'ont pas été épargnés par la pluie et les orages lundi. Des trombes marines et des mini-tornades ont même touché les Minelli et les hauteurs de Toga à Ville-di-Pietrabugno et Bastia. Mais malgré la violence des éléments, les services de secours n'ont enregistré aucun blessé. Mais du Nord du Cap Corse à Santa Maria Poghju, dans le Murianincu, pas moins de 107 personnes ont dû être mises en sécurité à titre préventif et 400 enfants d'un camping relogés





Leur violence ont amené les services municipaux et les secours à mettre en sécurité les 70 occupants du campin "U Stazzu".



Les orages se sont ensuite déplacés vers le Sud en direction de Bastia et sa proche région.

C'est là que se sont formées coup sur coup deux trombes marines suivies presque aussitôt par une mini tornade qui a arraché plusieurs arbres tant sur la route du Cap, où la circulation s'est longtemps opérée sur une seule voie, que sur les hauteurs de Toga.





Les pluies très violentes - on a enregistré 90 mm en l'espace de 30 minutes - ont vite débordé dans les rues de la ville à forte déclivité.

Sur le coup de 11 h30 les services de secours ont été amenés à mettre encore plusieurs dizaines de personnes en sécurité, notamment sous les mini-tunnel de Toga où plusieurs automobilistes sont restés coincés dans leurs voitures, au Géant de Toga, devant l'office de tourisme de Bastia, ou bien encore à proximité du groupe scolaire Charles-Andrei à Lupino.



Autre intervention notable des services de secours au camping du Soleil Levant à Santa-Maria Poghju où 400 enfants ont été mis en sécurité puis relogés par les services municipaux.



Au total le SIS de Haute-Corse a procédé à 90 interventions depuis le début de la matinée.

En milieu d'après-midi 40 autres interventions étaient en cours, notamment le pompage du mini-tunnel de Toga.

A noter que près de 3 000 foyers ont été impactés par des coupures électriques et téléphoniques dues aux conditions atmosphériques.





D'importants moyens

Le SIS 2B a mobilisé d'importants moyens pour faire face à la situation.

Evolution

Sur le coup de 17 heures la situation les éléments s'étaient calmés sur le Nord de l'île et la région bastiaise. Mais des cellules orageuses étaiennt toujours actives au large de la Corse et selon le vent, elles pourraient se rapprocher, une fois encore, des côtes Est de l'île.

La vigilance est donc toujours de mise.







