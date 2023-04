Plongée sous-marine et plongée en apnée : la préfecture maritime lance un appel à la prudence

Dans un communiqué, la préfecture maritime de la Méditerranée indique que les activités sous-marines, comme la plongée ou l’apnée, "présentent des facteurs de risques qu’il convient de prendre en considération, y compris pour les plongeurs les plus chevronnés."



En effet en 2022, le CROSS Med a relevé une hausse significative des interventions liées à la plongée sous-marine avec bouteille avec 155 opérations (contre 117 en 2021) et 9 décès. Environ 50% de ces opérations ont eu lieu sur le littoral varois, 30% dans les Bouches-du-Rhône et environ 12% pour les Alpes-Maritimes et la Corse.

La période des vacances de Pâques et l’arrivée des ponts du mois de mai sont particulièrement propices au retour des vacanciers sur le littoral méditerranéen. La pratique des loisirs nautiques "reste néanmoins délicates" à cette époque de l'année qui selon les autorités "avec des changements de météo parfois soudains et une température de l’eau encore relativement fraîche."La préfecture maritime de la Méditerranée rappelle donc que la plongée reste un sport à risques et nécessite de respecter quelques principes de précaution pour le pratiquer dans les meilleures conditions de sécurité :(météo, conditions de navigation,…) et vérifier le bon état de son matériel(notamment après avoir été stocké plusieurs mois), privilégier la plongée en structure professionnellesa condition physique, notamment pour une reprise d’activité après plusieurs mois d’arrêt (visite médicale fortement recommandée pour des profils de plongées engagées)ou canal VHF 16 pour une prise en charge médicale rapide en cas de suspicion d’accident de décompression