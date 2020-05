Plays-offs de Ligue 2 : Laurent Marcangeli s'associe aux maires de Troyes et Clermont-Ferrand

C.-V. M le Mercredi 20 Mai 2020 à 09:52

Laurent Marcangeli, maire dAjaccio, François Baroin, maire de Troyes et Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand ont pris leur plus belle plume pour adresser un courrier, fort argumenté, à Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football auquel ils demandent d'organiser entre le 10 juillet et début août les play-offs de ligue 2 et le match de barrage ligue1-ligue2.

Les trois maires, on l'aura compris, soutiennent les clubs de leur villes : l'AC Ajaccio, l'Estac de Troyes et Clermont Foot qui, lors de l'interruption de la compétition en raison de l'épidémie de coronavirus, étaient en position de disputer ces plays-offs mais aussi d'aller plus haut. La FFF tient son assemblée générale ce mercredi.

L'appel des trois maires sera t-il entendu ?

