Planification écologique : la Corse lance son groupe de travail

Face au dérèglement climatique et à ses conséquences, la nécessité d’opérer une transition écologique de grande ampleur fait consensus depuis des années. Une démarche de planification écologique a été lancée en 2022, dès le début du quinquennat de l’actuel président de la République. Ce passage national à la transition écologique s’est naturellement décliné au plan territorial et a été officiellement lancé ce vendredi matin au Palais des Congrès d’Ajaccio.



« Faire en sorte que les différents acteurs de chaque territoire travaillent ensemble »



Cette réunion de lancement s’est déroulée en présence d’Amaury de Saint-Quentin, Préfet de Région, Julien Paolini, Président de l’AUE, Alexandre Patrou, Secrétaire général aux affaires de la Corse et Anne Clerc préfète et cheffe du pôle Territoires et filières économiques au Secrétariat général pour la planification écologique, qui explique l’objectif : « C’est une démarche issue d’une planification au niveau national. Aujourd’hui, il faut se demander "que faut-il faire pour arriver à avoir une visibilité pour répondre aux enjeux de demain" concernant la transition écologique et les engagements pris par la France pour 2030. Cette visibilité que l’on donne, qui préserve les ressources, l’énergie, une croissance, doit maintenant s’inscrire au plan régional. Chaque région a ses spécificités, ses caractéristiques géographiques et humaines et cette visibilité est donc différente selon tous ces territoires. Elle est également particulière en Corse, du fait notamment à son insularité. Il était donc utile que les différents élus s’emparent de ce sujet et travaillent ensemble. Aujourd’hui, nous avons donné une vision, et maintenant il faut que demain les acteurs du territoire travaillent ensemble pour dire ce qu’ils souhaitent faire ».



Zonza, un exemple en matière de transition écologique



De nombreux élus et notamment des maires étaient ainsi présents lors de la mise en place de la « COP » en Corse et certains territoires plus avancés en matière de transition écologique ont ainsi pu mettre en avant les actions qui ont déjà été prises comme par exemple à Zonza.

Rénovation énergétique des bâtiments, renaturation des sols à Pinarello, création d’espaces verts à Sainte-Lucie, gestion vertueuse du tourisme, les mesures prises par Nicolas Cucchi, son Maire, ont été exposées durant la réunion de travail : « La transition écologique est un enjeu capital pour l’ensemble des maires. Il y a des outils qui existent déjà et qu’il faut mettre en place, notamment en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Nous avons le PADDUC, mais aussi bientôt un PLU, qui est un outil important de planification tout comme par exemple la mise en place du budget vert, qui permet de mesurer l’impact écologique sur chaque opération financière. Zonza est une commune touristique qui connaît un problème de sururbanisation, qui nous a causé beaucoup de soucis. Nous avons donc agi pour mettre en œuvre une stratégie de protection de l’environnement, mais nous avons également sur la gestion des flux touristiques pour avoir un tourisme maîtrisé et non pas subi avec la mise en place de parkings et de navettes par exemple ».



Après de longs échanges avec la salle concernant les problématiques spécifiques à la Corse notamment concernant la filière bois, le manque de barrages pour stocker l’eau ou les déchets, Alexandre Patrou, SGAC, a dressé la feuille de route pour les mois à venir : « La suite ? C’est avant tout un diagnostic, les actions à identifier, une feuille de route à établir et enfin une déclinaison sur les territoires. Un questionnaire va être envoyé à chaque élu, chaque maire pour élaborer un diagnostic qui sera partagé. Des groupes de travail thématiques vont être rapidement en place sur différentes problématiques liées à la transition écologique comme les transports, les déchets, le logement, l’industrie, etc. ». Plusieurs journées spécifiques seront prochainement organisées dans les différentes villes de l’île. Le début d’un long chemin pour permettre arriver aux objectifs fixés par la France en matière de développement durable à l’horizon 2030.