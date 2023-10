Plan déchets de Corse : l'enquête publique est lancée

Malgré plusieurs reports, le vote du Plan de Gestion et de Traitement des Déchets présenté en février 2021 à l'Assemblée de Corse par le président de l'Office de l'Environnement, Guy Armanet n'a pas encore eu lieu. L'OEC a donc décidé de demander la participation citoyenne en ouvrant une enquête publique qui se déroulera du 23 octobre au 24 novembre. Pendant cette période de 33 jours consécutifs, l'enquête publique vise à recueillir les opinions et les observations du public concernant ce plan majeur sera disponible en ligne et dans plusieurs mairies notamment à Bastia, Ajaccio (Aiacciu), l’Ile Rousse (Isula Rossa), Corte (Corti) et Porto Vecchio (Portivechju).Les citoyens et les parties intéressées auront la possibilité de prendre connaissance du dossier et de consigner leurs observations dans les registres d'enquête ouverts à cet effet dans chacune des mairies mentionnées.De plus, indiquel'OEC sur son site "afin de faciliter la participation et l'accès au dossier, un site internet dédié a été mis en place à l'adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/4869 . Ce registre en ligne permettra au public de consulter le dossier et de transmettre ses observations et propositions de manière sécurisée. Le registre sera ouvert à partir du 23 octobre 2023 à 9 heures, date du lancement de l'enquête, et il se clôturera automatiquement le 24 novembre 2023 à 17 heures."Les observateurs pourront également faire parvenir leurs observations via l'adresse e-mail : enquete-publique-4869@registre-dematerialise.fr . Toutes les observations transmises par courriel seront publiées sur le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/4869 dans les meilleurs délais, de manière à ce qu'elles soient accessibles à tous.Il est important de noter que les observations recueillies seront transmises à un membre de la commission d'enquête pour être annexées au registre d'enquête de Corte, où elles seront mises à la disposition du public.