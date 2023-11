Plan de gestion des déchets en Corse : Tavignanu Vivu appelle à la mobilisation citoyenne

Depuis le 23 octobre dernier, une enquête publique lancée par l'Office de l'Environnement vise à recueillir l'opinion de la population sur le Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets de Corse (PTPGD). Cette démarche offre aux citoyens l'occasion de faire entendre leur voix avant que le plan ne soit présenté à l'Assemblée. Cependant, prévu pour entrer en vigueur en février prochain, le PTPGD fait face aux critiques des associations environnementales engagées dans la préservation de l'environnement, la protection de la santé, et la lutte contre la mafia. Parmi elles, le collectif Tavignanu Vivu, est récemment intervenu dans le débat pour exhorter les citoyens à participer à l'enquête publique en cours afin d'influencer "de manière positive l'avenir environnemental de la Corse.""Solidaires des autres régions de Corse également menacées ou déjà impactées par ce plan", le collectif invite les citoyens à participer activement à l'enquête publique en cours. "Il est important que les citoyens participent. Jusqu'au 24 novembre 2023, chacun peut déposer sa contribution directement auprès de la Collectivité de Corse par ce ien vers le registre dématérialisé ," précise un communiqué du collectif.Rejoignant d'autres associations environnementales, Tavignanu Vivu réclame la mise en place urgente d'un tri à la source, mettant l'accent sur le tri séparé des biodéchets comme méthode la plus efficace pour réduire les tonnages à enfouir. Il insiste sur l'importance du compostage des biodéchets, à la fois économique et écologique. Pour le collectif, seule une gestion vertueuse des déchets peut résoudre les crises récurrentes et assurer un avenir durable pour l'île.