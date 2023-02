Plaine orientale : La cave d’Aghione s’engage pour l'égalité professionnelle

La cave des Vignerons d’Aghione doit assumer la dure réalité. Elle ne dénote pas quant au manque de parité au sein de son organisation. À ce jour, la première cave coopérative de Corse compte seulement 8 collaboratrices en CDI sur ses 45 salariés pour seulement 2 postes de manageuses contre 8 de la gent masculine.



Le constat est frappant: les secteurs viticoles et agricoles sont majoritairement masculins. Mais pourquoi ? C’est la question que s’est posée Anaïs Bonnet, responsable du service marketing des Vignerons d’Aghione, à la suite d’une formation sur le management au féminin en octobre 2022.

Une prise de conscience quasi brutale pour cette dynamique cadre de 29 ans qui cumule 9 ans d’expérience au sein de la cave. C’est donc elle qui a interpellé la direction en tirant la sonnette d’alarme sur les dérives d’un management non paritaire et en accentuant sur les bénéfices d’un management plus inclusif.



Des formations pour les employés

Christophe Paitier, le Directeur Général a tout de suite adhéré au projet. Un projet social et sociétal pour tous qui vise à agir en faveur de l’égalité homme/femme dans la filière du vin avec deux journées dédiées pour l’ensemble des collaborateurs de la cave.



Pour cela, l’entreprise va mettre en place des sessions de formation afin de comprendre comment les stéréotypes de genre impactent l’évolution des femmes au sein des entreprises. Il s’agit de s’interroger sur le rapport entre les salariés, mais aussi sur la prise de conscience de tous concernant les questions de parités et de sexismes.





Une formation en trois étapes

En novembre dernier Les Vignerons Engagés, l’association dont la cave est membre et certifiée depuis juillet 2022, sollicite la cave des Vignerons d’Aghione pour présenter le projet RSE de leur choix dans le cadre du concours VERALLIA. Anaïs Bonnet saisit alors l’opportunité de présenter son projet «Pour plus de parité » à travers la mise en place d’un plan d’action concret à déployer dès 2023. Un projet social et sociétal qui dénote des engagements généralement plutôt portés sur les enjeux écologiques.



Les membres du jury ont effectivement trouvé ce projet «courageux et innovant» pour le monde viticole. C’est ainsi que le projet des Vignerons d’Aghione se voit sélectionné parmi une large présentation de projets divers. Il n’en faut pas plus pour Anaïs, Christophe et Alexia Anglade pour en- clencher la mise en œuvre du projet au sein de la cave grâce au prix obtenu. C’est alors via trois supports de formation que la cave développe son projet en faveur de la parité dans le secteur viticole.



Dans un premier temps, la formation cherche à manifes- ter une prise de conscience collective sur le sexisme à travers un webinaire diffusé à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise. Une sensibilisation cherchant à réveiller les consciences sur les inégalités de genre en milieu professionnel. L’objectif est de mettre en avant la réflexion suivante : comment faire mieux individuellement et collectivement en faveur des enjeux de la parité ? La seconde étape est un coaching revendiquant l’importance du management au sein de l’expérience de travail des femmes.



Enfin, la formation propose une session de coaching aux salariées et vigneronnes de la cave, focalisée sur la posture professionnelle des femmes en entreprise. Il s’agit alors de développer leurs confiances et leurs leaderships. L’enjeu est celui de pouvoir mieux accéder ou maintenir à des postes de responsabilité.



Soutenir la parité et le travail des femmes dans l’industrie viticole s’annonce comme une initiative porteuse de changement que la cave d’Aghione s’engage à défendre et à mettre en avant en 2023. C’est l’occasion de combattre la sous-représentation des femmes dans le monde de l’agriculture et de la viticulture. "C’est en travaillant collectivement autour de la place des collaboratrices au sein des entreprises, comme de la société, que ce projet se veut être formateur. Il s’agit de réveiller les consciences et d’ouvrir le débat sur la parité homme/femme dans l’objectif de créer un meilleur environnement de travail. C’est pour cette raison que l’ensemble des salariés et vignerons de la cave sont sollicités, sur leurs heures de travail, dans la réalisation de ce projet." explique la direction.



En misant sur ces engagements, la cave d’Aghione cherche à s’investir dans la construction de la filière vin de demain.