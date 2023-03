Plafonnement du litre de carburant à 1,99€ par Totalenrgies : on l'aura, mais quand ?

La rédaction le Dimanche 5 Mars 2023 à 15:51

Le groupe TotalEnergies affirmait ce vendredi 3 mars au Figaro qu'il « va mettre en œuvre sa mesure de plafonnement à 1,99 euro, du litre de sans-plomb et de diesel, au fur et à mesure que la Compagnie pourra distribuer du diesel et de l'essence classique sur l'île ». Mais malgré la belle promesse, il faudra du temps à la mise en place de cette mesure. Quant au collectif "Agissons contre la cherté des carburants en Corse", inquiet de cette réponse, il fait part de ses doutes