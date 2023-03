Plafonnement à 1,99 € du prix des carburants par TotalEnergies : Laurent Marcangeli écrit à Élisabeth Borne

"Si cette nouvelle est naturellement positive pour l'ensemble des Français, je dois en effet vous relayer les vives inquiétudes qui me sont remontées par les automobilistes insulaires, exclus de facto du bénéfice de cette mesure" écrit notamment Laurent Marcangeli.

Le député de la Corse-du-Sud soulève le principal frein au non-plafonnement sur l'île.

"Ainsi, il apparaît que cette mesure de plafonnement, qui est entrée en vigueur le 1° mars dernier, ne s'appliquera dans aucune des cinquante et une stations insulaires de TotalEnergies en raison d'une spécificité du réseau de distribution corse : celles-ci proposent uniquement des carburants sans-plomb et diesel de type « Excellium », issus d'une technologie de raffinage spécifique. Or, le groupe Total a précisé dans son annonce que ce bouclier tarifaire concernerait l'intégralité des carburants essence et diesel, hormis excellium"