« Pizza in festa » à Borgo : les fours sont allumés !

14 heures ce samedi. Tout est « faim » prêt ! Stéphane Pirelli, président de l'Association des Pizzerias Corses et Meidhi Belkessa, pizzaiolo et coach de nombreux champions viennent d’effectuer un dernier tour des installations. « Tout est OK » se réjouit Stéphane qui depuis des mois s’active pour une bonne organisation. « Notre souhait c’est que ce soit une fête populaire. La fête de la pizza bien sûr, mais aussi l’occasion de mettre en avant nos artisans et leurs produits ».

15 heures : Les fours ont atteint la bonne température, les premières pizze en sortent. "Reines, Margarita, fromages, "… Il y en a vraiment pour tous les goûts.

Ce dimanche on entrera dans le vif du sujet avec les premiers concours et notamment le 1er championnat de pizza Corse. Une pizza qui doit comprendre dans sa composition au moins deux produits typiques corses. La journée sera aussi bien animée avec divers stands, cours et ateliers gratuits pour adultes et enfants, spectacle de pizza acrobatique avec Maxime Mattio, jeux gonflables gratuits pour les gamins et à 21 heures concert gratuit avec « Les Panthères Roses ».

Lundi, place au 1er Championnat de France féminin de Pizza et au 1er championnat de France de Pizza Dessert à Due dans lequel un pizzaiolo est associé à un grand pâtissier. Tout au long de la journée, cours et ateliers gratuits pour adultes et enfants, spectacle pizza acrobatique, stands d'artisans et créateurs et Jeux gonflables gratuits. Enfin, mardi, 1er championnat de Corse de Pizza Classica, qualificatif pour la finale du Championnat de France. Une manifestation qui ne risque pas de vous laisser sur votre faim.