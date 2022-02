"Piranesi Roma Basilico" : confrontation architecture-photographie au musée de Bastia

« L’exposition que nous présentons au Musée de Bastia est une version adaptée de l’expo originale Le arti di Piranesi présentée par la fondation Cini à Venise en 2010 » explique Marcel Fortini, directeur du Centre Méditerranéen de la Photographie. La fondation Giorgio Cini de Venise avait proposé au photographe Gabriele Basilico de partir sur les traces du graveur et architecte italien du 18ème siècle Giambattista Piranesi. Dessinateur, graveur, architecte et théoricien de l’art, cet artiste vénitien a contribué à la renommée de Rome de par ses estampes de l’architecture romaine mais aussi à l’évolution de l’archéologie classique et au mouvement néo-classique.





« Gabriele Basilico qui se destinait à l’architecture s’est rapidement consacré à la photographie » nous apprend Marcel Fortini. « La forme et l'identité des villes ainsi que les mutations du paysage urbain ont été ses axes de recherche privilégiés dès l'origine. Il a réalisé de nombreuses œuvres documentaires sur des villes italiennes et étrangères ainsi qu’un grand nombre d'expositions et de monographies. C’est un maître incontesté de la photographie contemporaine et il a exposé dans de nombreux pays, recevant prix et distinctions ».

Pour ce travail commandé par la fondation Giorgio Cini, Gabriele Basilico avait photographié tous les sites des vedute du grand architecte et graveur vénitien, en axant le regard sur leur extraordinaire modernité. L’expo résultant de son travail confronte l’œuvre de Piranesi aux photographies de Basilico, décédé en 2013 à l’âge de 69 ans. Des gravures de l’artiste vénitien dialoguant avec les vues de Rome du photographe.



*Musée de Bastia : du mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures