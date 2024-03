Pioggiola : explosion d'une caisse de poudre noire. Un homme gravement brûlé

L'explosion de la caisse de poudre noire a été violente et suivi aussitôt par des flammes. L'homme qui se trouvait à ce moment-là dans le local technique de "A Stazzona" a été gravement brûlé et souffrait de l'effet de souffle provoqué par l'explosion, suscitant l'émoi que l'on devine parmi les stagiaires de l'Aria en résidence à Pioggiola depuis quelques jours.

L'alerte a été rapidement donnée. L'homme âgé d'une soixantaine d'années a été rapidement secouru par les pompiers d'Olmi-Cappella et un véhicule radiomédicalisé avant son transfert sur Bastia.

Dans le même temps, les moyens incendies de Belgodere et l'Ile-Rousse qui avaient été sollicités ont été annulés : il n'y a pas eu en effet de propagation de l'incendie aux locaux de A Stazzona proche.



Mais les stagiaires de l'Aria, en répétition, et une équipe municipale d'Olmi-Cappella, qui se trouvaient sur les lieux, ont connu un moment d'intense émotion à tel point que la mise en place d'une cellule médico-psychologique a été envisagée à Pioggiola.

Plus d'infos à venir.