Pietroso : les précisions de Marinette Filippi

"En premier lieu, votre article me cite nommément en indiquant que je ne me représente pas, sans autre indication. Je tiens à préciser que cette décision ne relève pas du rejet des électeurs mais d’un choix lié à un changement de lieu de vie personnelle et professionnelle vers Bastia. Par respect envers les électeurs de Pietroso, j’ai considéré que ce changement était incompatible avec les nécessités d’un Maire d’être présent au quotidien et en proximité d’une commune entre plaine et montagne, et d’assurer une réelle continuité pendant six ans, à l’inverse du projet que je lis d’un tandem de circonstance absents tous deux de la commune et relevant d’une candidature partagée d’un nouveau genre.





En second lieu, votre article affirme que, bénéficiant d’une subvention affectée par la CdC à la rénovation de la place de l’église, je n’aurais pas engagé les travaux et perdu cette dotation pour la commune. Cette assertion erronée et malveillante témoigne d’une profonde méconnaissance des règles de la comptabilité publique et ne peut qu’inquiéter de la part de ceux qui s’autoproclament apte à gérer le budget communal et à le financer par la subvention tous azimuts. En effet, les subventions perçues par la commune sont limitées par dispositifs, en nombre et en montant, et elles ne couvrent pas l’intégralité des engagements mais un pourcentage variable appelé taux d’intervention, appliqué sur des montants hors taxe. Il appartient donc à la Mairie de compléter ces engagements sur sa capacité financière disponible, au mieux à concurrence d’un autofinancement de 20 % et de la TVA. Et en l’occurrence, il faut rappeler les priorités d’engagements de l’époque au regard de deux faits majeurs survenus dans la commune qui ont différé les projets : les inondations et les glissements de terrain du 24 novembre 2016 (arrêté CatNat du 24 janvier 2017) et les mouvements de terrains du 20 décembre 2016 (arrêté CatNat du 31 janvier 2018).





En troisième lieu, votre article affirme que je soutiendrais clairement les opposants de la liste conduite par le tandem Julien Paolini et François Martinetti. Cette assertion est mensongère et diffamatoire. Outre qu’elle méconnait les dispositions de l’article L52-1 du Code électoral et de mon devoir de réserve, elle aboutirait à me faire apparaitre comme soutenant la liste de U Petrosu Dumane alors qu’aucun de ceux qui la composent n’appartenait au précédent conseil municipal. De surcroît, j’ai toujours souhaité être en totale neutralité après ma décision de ne pas me représenter, malgré les propositions d’alliance d’un des binômes tête de liste se présentant comme nationaliste alors qu’ils ont été mes opposants durant cette dernière mandature.

C’est pourquoi il est grand temps de privilégier l’intérêt collectif des habitants et de revenir à la sérénité des débats comme je m’y suis toujours attachée, en cessant toutes les mises en cause personnelles et les calomnies attentatoires à la démocratie."