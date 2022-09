Pietrosella : une fête pour inaugurer la nouvelle halle des sports

Zoom sur... le GFCA Handball

Parmi les associations présentes, le handball sera dignement représenté par le Gazélec Football Club Aiacciu Handball. "Créé en 1965, c'est un club historique du handball corse et français qui a évolué en D1 dans les années 2000", affiche fièrement Quentin Erard. Employé au club en tant que formateur via son DEJEPS, le joueur de 27 ans vit aussi sa première saison comme capitaine de l'équipe fanion du club, en Nationale 1 (3e division).

"On compte environ 200 licenciés répartis dans toutes les catégories jeunes du baby hand aux -18, en plus de l'équipe première en N1 et la réserve en N3, présente-t-il. Tous les éducateurs du club sont des joueurs de N1 ou N3 et sont tous mis en formation au CSJC de Corse via des BPJEPS ou des DEJEPS."

La présence de cette structure phare du sport corse et ajaccien, connue aussi pour ses sections de football et de volley, est due au développement d'un nouveau partenariat avec la ville de Pietrosella. "Abdelatif Frik, ancien entraîneur de la N3 et formateur du club, est salarié à la mairie de Pietrosella, explique Quentin Erard. On a donc mis en place une antenne là-bas, où des entraînements pour les catégories jeunes de 3 à 11 ans vont être instaurés pour les enfants de la rive sud d'Ajaccio."



Un bon moyen, à l'image de cette Fête du Sport, d'élargir la pratique du handball au grand Ajaccio.