Pietrosella : le tarif de l'eau diminue, des nouveaux compteurs installés

Les prochaines factures d'eau seront un peu moins salées à Pietrosella. Dès maintenant, la tarification de l'eau va baisser de 3% pour les 1300 abonnés de la commune. Une diminution qui découle d'une clause de revoyure permettant de renégocier le tarif à la moitié du contrat de délégation de service public passé avec Kyronlia, en vigueur depuis 2017. "La vérité d'il y a 5 ans n'est plus la même que celle d'aujourd'hui, justifie Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pietrosella. Même si le prix de l'eau est déjà très acceptable sur la commune, il diminue encore en se basant sur les résultats factuels du nombre de m³ consommés."



Une baisse d'ores-et-déjà appliquée, qui s'accompagne également de travaux envisagés lors de la signature du contrat. "Les 1300 compteurs de la commune vont être changés, explique Jean-Baptiste Luccioni. Ceux qui les remplaceront auront une cellule intelligente qui relèvera automatiquement les informations sur la consommation du foyer chaque jour. S'il y a un problème sur son compteur ou sa consommation, l'usager recevra ainsi immédiatement une alerte par mail ou sms."



Grâce à cette opération au coût de 150 000€ entièrement financé par le délégataire, la commune se prépare à appliquer des tarifications spécifiques et différenciées, "suivant la saison, la disponibilité des ressources ou le volume consommé, précise le maire. Les premiers m³ consommés auront une tarification basse et plus le volume augmentera vers de l'eau d'agrément, plus le tarif du m³ sera élevé."



Cette nouvelle tarification devrait entrer en vigueur dès cet été, à condition que Kyrnolia ait eu le temps de changer tous les compteurs et de les tester pour s'assurer que le dispositif fonctionne. Chaque année, Pietrosella achète 360 000 m³ d'eau.