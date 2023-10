Pietrosella : la 3ème édition de la Fête de la transhumance a tenu toutes ses promesses

Dès l’arrivée, les très nombreuses voitures stationnées avant même l'entrée de la petite commune donnaient le ton de l'intérêt porté par le public à ce genre de manifestation. Au bas mot, plus de 500 personnes ont fait le déplacement jusqu’au village, malgré une route particulièrement endommagée sur sa plus grande partie.

La 3ème édition de la Fête de la Transhumance a su parfaitement mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel de la région. L’après-midi a été très riche en animations et en découvertes sur la place du village, lui redonnant une place centrale dans la vie des habitants et des très nombreux visiteurs.



Un programme très chargé et varié cette année, qui s’adressait aux plus petits comme aux plus grands. Pendant que les adultes sillonnaient le marché de producteurs et d’artisans, les enfants, voire même les familles entières, passaient un bon moment sur le stand de la petite ludothèque d’Ajaccio qui proposait de nombreux jeux pour tous les âges, ou s’offraient une petit balade à dos de poney avec Equi-libriu, ferme équestre et pédagogique venue en voisine. En parallèle, deux conférences, l’une d'Antoine-Marie Graziani sur “raconter le territoire à travers les tours génoises“, l’autre de Christian Andreani sur les instruments anciens, ont passionné un public avide d’en savoir plus sur l’île et son histoire.