Pietranera : un banc violet pour dénoncer les violences faites aux femmes

La date n'a pas été choisie au hasard. "On a décidé d'inaugurer ce banc le jour de la Saint Valentin parce que l'amour est aussi partage et respect et aujourd'hui avec cette première installation on met à l'honneur l'amour du prochain" indique le maire de San-Martino-di-Lota, Marie-Hélène Padovani devant une vingtaine de personnes réunies sur le parvis di a casa cumuna pour assister à la pose, bien plus que symbolique, de ce banc.

"Un banc violet et non pas rouge, parce que la couleur rouge est celle du féminicide, mais l'association Donne di Corsica, à l'origine de cette initiative, lutte sans relâche contre les violences faites aux femmes pour prévenir de nouveaux drames." précise l’élue, qui remercie l'engagement des bénévoles de l'association née en novembre 2020 à Pietranera.

"Je suis fière que Donne di Corsica soit née sur la commune que j'administre, cela symbolise aussi mon combat en tant qu'élue contre les violences" continue Marie-Hélène Padovani qui déplore une hausse inquiétante des violences quotidiennes depuis le début de la crise sanitaire et économique et en appelle à la conscience de ses concitoyens. "La mairie est le premier relais, les gens viennent ici pour nous signaler des problèmes, exprimer un mécontentement... on aimerait que les gens nous signalent aussi des faits de violence s'ils en sont à connaissance car aujourd'hui elle existe à tous les niveaux de la société."



"Le but de ce banc violet est justement de sensibiliser celles et ceux qui passent à cet endroit chaque jour. L es personnes victimes de violences et en difficult é pourront appeler le numéro indiqué sur le plaque fixée au banc . Elles trouveront de l'écoute et une prise en charge immédiate. Quelqu'un viendra les chercher sur ce banc pour les amener dans nos locaux où, mises en sécurité, nos avocats, psychologue, médecins et bénévoles sauront comment les aider. " indique L aetitia Costantini présidente et membre fondateur de l'association qui peut compter aujourd'hui sur un nombre important de spécialistes pour une prise en charge globale des victimes.



Née en 2020 à Pietranera, l'association Donne di Corsica a étendu son réseau de proximité. Des permanences hebdomadaires ont été ouvertes à Borgo, Bonifacio et Prunelli-di-Fium'Orbu dans des locaux mis à la disposition par les municipalités.