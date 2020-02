Pietracorbara : 50 hectares détruits, le feu progresse

C.-V. M le Lundi 10 Février 2020 à 15:58

Sous l'effet du vent violent qui s'est installé sur le Cap Corse, l'incendie qui a éclaté en début d'après-midi, au-dessus du hameau de Lapedina a Pietracorbra progresse à vive allure. De 8 hectares la superficie parcourue est passée en l'espace d'un peu plus d'une heure à cinquante hectares et les flammes continuent à se développer dans ce secteur du Cap Corse qui dans un passé récent a déjà payé un lourd tribut à l'incendie...

Dès lors le préfet de Haute-Corse décidait d'activer le centre opérationnel départemental qui comme on le sait est un outil de gestion de crise à disposition d'un préfet . Le COD est activé quand un événement majeur a lieu dans son département.

Cet incendie de Pietracorbara-Cagnano en est un…

