Pietra di Natale : gourmande et fruitée à la clémentine de Corse

Disponible en bouteille 75 cl, le conditionnement de partage idéal, ou encore en fût pour des moments festifs en soirée, la recette de cette Pietra de Noël révèle une belle complexité aromatique qui associe la fraîcheur acidulée de la clémentine Corse à la rondeur de la fève Tonka, et propose une belle finale cannelle, saveur typique de cette période de fête.

Ces arômes s'épanouissent sur une base céréales torréfiées et dévoilent au nez et en bouche des notes caramélisées et légères amande-vanille-cannelle que la clémentine Corse vient rafraîchir. La dégustation de cette amber ale se révèle ample et généreuse.



Procédé de fabrication

La bière Pietra de Noël est brassée avec une sélection de 3 malts pour une bière ample et généreuse.

La cannelle réduite en poudre ainsi que la fève Tonka sont intégrées en garde froide dans le fermenteur.

La fève tonka a été préalablement concassée manuellement et placée dans un sac à infusion pour en extraire toutes les saveurs.

Enfin, le jus de clémentine Corse est intégré en fin de fermentation pour en conserver toute la fraîcheur et le profil aromatique. Ce jus de clémentine est approvisionné auprès du producteur Jean-Dominique Valentini, de l'Atelier Corse fruits et légumes à Aleria.