"Pietra Carbonara, Century 21 c'est où ?" : les perles des vacanciers à l'Office de tourisme intercommunal de Bastia

À la recherche de la visite à ne rater sous aucun prétexte, de la pépite qui ne serait mentionnée sur aucun guide, du village offrant la plus belle vue, des horaires du petit train… Au pic de la saison estivale, ce sont entre 800 et 1 000 touristes qui franchissent chaque jour les portes de l'Office de tourisme intercommunal de Bastia, ce lieu clé de la ville, idéalement situé sur la place Saint-Nicolas, et à quelques encablures seulement du port. Et avec eux un flot de demandes.



« La majorité des personnes qui viennent à l'Office de tourisme sont à la recherche de lieux à visiter au sein de la vieille ville de Bastia. Ils viennent nous voir pour dégoter la petite information en plus, le bon conseil. Nous les dirigeons généralement vers les ruelles de la Citadelle, vers les villages balcons comme Ville-di-Pietrabugno… », raconte Jean-Jacques Ristorcelli, responsable marketing et digital au sein de la structure. Beaucoup de visiteurs franchissent également les portes de l’Office, afin de profiter d’une des offres touristiques qu’il propose, à l'instar des Légendines, ces visites de la ville programmées chaque mardi d'avril à octobre. À la fin de la journée, nombreux sont ceux qui viennent aussi chercher des conseils avant de s'engager sur les plus beaux sentiers.