Pierre Savelli dévoile une liste "Bastia più forte inseme " renouvelée. Gilles Simeoni 7e!

"Ci simu, quelle fierté de vous présenter ce soir des femmes et des hommes qui m'accompagneront ces six prochaines années. Cette liste est composée de militants issus du mouvement national et également de personnalités arrivant d'autres mouvements politiques."

Les soutiens du maire sortant, Pierre Savelli, étaient venus très nombreux dans le péristyle du théâtre municipal ce mercredi 19 février, pour connaître après de longues semaines d'attente, les noms qui composent la liste "Bastia più forte inseme".



A 19h15, l'air de campagne de Diana Saliceti fait place à la douce voix de la chanteuse Patrizia Gattaceca qui ouvre le bal en annonçant le nom de celui qui clora la liste, le député nationaliste Michel Castellani qui dans une grande ovation, s'avance vers la scène dressée pour l'occasion. S'ensuivent de nombreux noms bien connus des Bastiais et Bastiaises comme Didier Grassi, fervent défenseur de la sacralisation du 5 mai, Alain Delmoro, vice président de Bastia XV, l'avocat François Fabiani et même en 41ème position le célèbre défenseur central historique du sporting ... François Modesto !



"Faire respirer la démocratie."

Dans les têtes de liste, deux font leur entrée en politique. Lisandru de Zerbi, professeur de Corse bien connu pour son engagement sans faille pour la promotion de la langue corse obtient la troisième place. Christelle Timsit, secrétaire comptable engagée auprès des nationalistes depuis des années est en deuxième position. Le maire sortant explique sa démarche "La liste est composée de nombreux nouveaux noms, pour nous il était important de faire respirer la démocratie."



Alors qu'ils avaient rejoint l'alliance Inseme pè Bastia, Parti socialiste et Divers droite en 2014, Emmanuelle de Gentili et Jean-Louis Milani se placent maintenant au 4ème et 5ème rang. Soit le signe d'une "alliance durable" comme le souligne le maire sortant.



Gilles Simeoni en 7 ème position

Personne ne peut louper le 7ème nom. C'est celui de Gilles Simeoni qui un an après avoir été élu maire de Bastia, avait dû quitter ses fonctions, pour prendre la tête de la présidence du conseil exécutif de Corse.

Acclamé, il se faufile entre les bandere pour être accueilli comme un roi sur la scène : "Je suis fier d'être partie prenante de cette démarche car il y a à la fois la permanence et la continuité d'un engagement et la volonté de continuer à écrire cette histoire qui a commencé en 2014. Cette victoire a suscité un espoir et une dynamique qui a participé à faire évoluer la Corse en 2015."