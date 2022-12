Pierre Savelli : "Que la candidature de Bastia Corsica 2028 soit retenue"

De nombreux projets sont aujourd’hui en cours, il s’agira d’achever bon nombre d’entre eux comme l’Ecole Gaudin, le réfectoire de l’école Defendini, le quai sud et le quai nord du Vieux-port, le chantier de Forte a Croce, le Puntettu.Nous poursuivrons en outre, la mise en œuvre du NPRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain) dans les quartiers Sud de la Ville avec la rénovation des logements, du quartier et du cadre de vie.2023 verra également le lancement des travaux du théâtre et du conservatoire de musique et danse, le dépôt officiel de la candidature de Bastia Corsica 2028 au titre de Capitale Européenne de la Culture.Nous souhaitons par ailleurs pouvoir, enfin, attribuer la Concession de gaz et engager les travaux de réhabilitation du cimetière.