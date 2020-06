Pierre Savelli : « Je fais confiance aux Bastiais, ils savent qui nous sommes et qui nous avons en face »

- Justement vos adversaires disent que vous n’avez rien fait en 6 ans, juste les projets des autres ?

- Il faut arrêter avec cela ! Peut-être qu’à force de le répéter, mes adversaires vont finir par le croire ! Les projets des autres se résument à l’Alb’Oru que nous avons terminé. Les autres fameuses boîtes bourrées de projets, nous les avons cherché en vain, elles étaient vides ! La Maison des Sciences ? Nous l’avons complètement transformée et achevée, elle n’a plus rien à voir avec le projet initial. Tout le reste, ce sont nos projets. En 6 ans, nous avons réussi à construire un parking de 300 places. Gaudin, l’Aldilonda, U Spassimare, Mantinum, des projets entrepris par nous et terminés, ainsi que toute une série de petits et gros travaux : l’Avenue de la Libération, l’Octroi… Ces deux projets-là ne sont pas les nôtres, ce sont juste un tas de travaux qui auraient du être réalisés il y a 20 ou 30 ans et qui n’ont jamais été faits ! Nous avançons sur l’aménagement de pistes cyclables, la rénovation du Centre ancien… Et je ne parle même pas des réflexions en cours sur les transports en commun, le tram-tram, l’aménagement de la gare…, le tout dans une vision globale.



- Pouvez-vous résumer les grandes lignes de cette vision ?

- Notre programme s’inscrit dans le droit fil de ce que nous avons entrepris. Nous allons amplifier la politique des grands travaux, notamment sur les transports et les logements sociaux pour renouer les liens avec les quartiers et construire une ville encore plus cohérente, une ville forte adaptée aux enjeux écologiques, économiques et sociaux en continuant à mettre la solidarité au cœur de nos actions. Pendant ce mandat et dès le 1er tour des élections en 2014, nous avions posé les bases d’un projet alternatif, crédible et innovant qui répondait déjà aux problématiques que la crise a contribué à accentuer. Il s’agit maintenant d’anticiper les conséquences sociales de cette crise en renforçant les solidarités, comme le portage de repas à domicile ou l’accompagnement des associations caritatives, et en faisant du logement une priorité absolue par l’accès à la propriété. Il faut aussi donner aux Bastiais la possibilité de se reconnecter à la nature en créant de nouveaux poumons verts au Fort Lacroix, à A Rinella et au Guadellu, leur offrir de nouveaux modes de déplacement et viser l’autonomie énergétique pour 2030. Nous avons déjà fait des études sur l’hydromaréthermie, la biomasse, la méthanisation… Il s’agit également de favoriser l’économie locale en proposant des dispositifs fiscaux et financiers pour installer et accompagner les entreprises, développer un modèle d’agriculture urbaine et créer les conditions d’une politique touristique innovante basée sur notre patrimoine humain et culturel.



- Quelle sera votre priorité, si vous êtes réélu ?

- Elle tient dans ce mot : la solidarité. La solidarité englobe toutes les prérogatives d’un maire et d’une équipe municipale. Cela signifie : construire plus de logements sociaux, de logements d’accession à la propriété, rénover les écoles, donner dans les cantines un vrai repas par jour à tous les enfants, créer de la richesse qui profite à tous, de l’emploi. La seule priorité, ce sont les Bastiais et venir en aide aux gens qui souffrent, il y en a trop à Bastia. Cette crise nous a montré que la solidarité est l’affaire de tous, et nous devons continuer dans cette voie. J’y ajouterai deux mots qui résument ce que je viens d'expliquer : les déplacements et la terre. Il faut mettre en place des transports en commun plus efficaces pour que les gens soient moins dépendants de leur voiture, remettre de l’agriculture en ville, des espaces verts, rendre la ville plus agréable et plus vivante le jour, comme le soir, sans trop de nuisances.



- Etes-vous confiant ?

- Nous sommes sereins et déterminés. Je le répète, l’offre est claire, c’est aux Bastiais de faire leur choix, mais personne n’est dupe des enjeux !



Propos recueillis par Nicole MARI.