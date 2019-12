Pierre-Louis Loubet reçoit la médaille d'or de la Ville de Porto-Vecchio

GAP le Lundi 23 Décembre 2019 à 21:52

Cela fait sans doute bien longtemps que pareille distinction n'avait été attribuée par le premier magistrat de Porto-Vecchio. Il est vrai, également, que cela en valait la peine dans la mesure où le récipiendaire, en l'occurrence Pierre-Louis Loubet, n'est autre que le récent champion du Monde des rallyes en WRC2. Pour cette réussite planétaire le pilote de la Skoda, navigué par Vincent Landais, a reçu la médaille d'or de la ville de Porto-Vecchio. Une remise de récompense lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en début de soirée dans la salle du conseil municipal de la Cité du Sel en présence de nombreux invités. Lors de sa brève allocution, Georges Mela a souligné, au-delà des qualités sportives de Pierre-Louis Loubet, ses qualités humaines et surtout sa simplicité. Georges Mela en a profité pour mettre en exergue l'importance que revêtait cette remise de médaille à un sportif de très haut-niveau véritable référence à l'échelle régionale mais aussi nationale. Un évident moment de partage où étaient présents les proches de Pierre-Louis Loubet mais aussi tous ses amis pilotes. Tout cela sous le regard de son père Yves, que l'on ne présente plus dans le milieu du sport automobile, et qui a du savourer cette cérémonie avec un évident plaisir.

Place désormais à la prochaine saison avec d'autres ambitions sans doute à un tout autre niveau.

