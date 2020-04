Pierre Chaubon n'est plus

Pierre Chaubon a été élu à Nonza le 23 Mars 2014 et ce jusqu'en mars 2020. Il a pris ses fonctions en tant que maire le 29 mars 2014.

Bien avant l'heure des communautés des communes il avait prêché pour le rapprochement des communes du Cap Corse et a fini par convaincre plusieurs élus de la microrégion qui l'ont rejoint dans sa démarche.



C'est ainsi qu'a été portée sur les fonts baptismaux la communauté des communes du Cap Corse, l'une des toutes premières de Corse.



Elu à l'assemblée de Corse sous la bannière du groupe Démocrates, Socialistes et Radicaux il avait présidé la Commission des compétences législatives et règlementaires.

Il avait été, à ce titre, le maitre d’œuvre de la réforme institutionnelle, votée à l’Assemblée de Corse à une écrasante majorité.



Pierre Chaubon avait par ailleurs mené une brillante carrière dans les grands corps de l'Etat.

Il avait été successivement conseiller technique ai cabinet du ministre des affaires étrangères en Janvier 1992, délégué général du Médiateur de la République; membre du conseil d'administration de l'IRA de Bastia, maître des requêtes au Conseil d'Etat, membre du conseil national de formation des élus locaux et Conseiller d'Etat jusqu'au 30 mai 2019 date à laquelle il fit valoir ses droits à la retraite.



Aujourd'hui la Corse a, sans conteste, perdu l'un de ses représentants les plus discrets mais, sans doute, l'un de ses plus grands serviteurs.



Corse Net Infos présente l'expression de ses sincères condoléances à toutes les personnes touchées par ce deuil.