Pierre Alessandri officiellement en semi-liberté

Pierre Alessandri est sorti de la prison de Borgo ce mardi matin, entamant officiellement son régime de semi-liberté. "Sa mesure d'aménagement de peine avec un régime de semi-liberté a débuté hier mais il est sorti pour la première fois ce mardi matin", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Cette mesure va lui permettre de travailler en journée à l'extérieur de la prison de Borgo, où il avait été transféré le 11 avril depuis la maison centrale de Poissy en région parisienne.



Il a été embauché dans une société spécialisée dans l'élagage, le débroussaillage et l'aménagement de l'espace rural basée à Ponte-Novu. En fin de journée, il devra retourner dans sa prison corse pour y passer la nuit. De même Pierre Alessandri continuera à y passer ses week-ends, sauf un week-end par mois pour lequel il bénéficie d'une permission de sortie.





Condamné en 1999

Pierre Alessandri avait été arrêté en 1999. Condamné en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité, ils avaient fini de purger les dix-huit ans de leur période de sûreté en 2017 et étaient donc libérables depuis cette date. Pourtant il a essuyé trois refus, en appel, face à ses demandes de libération conditionnelle avec semi-liberté probatoire. L'une de ces décisions avait été annulée en octobre par la Cour de cassation, qui avait renvoyé l'affaire pour qu'elle soit examinée à nouveau par la Cour d'appel.



Fin janvier, le procureur général de Paris, Rémy Heitz, lui avait finalement accordé la semi-liberté, une décision saluée par les élus corses. Cette mesure probatoire doit durer un an avant qu'il ne soit éventuellement admis au régime de la libération conditionnelle pendant dix ans.

De son côté, Alain Ferrandi saura le 23 février si la justice fait droit à sa troisième demande d'aménagement de peine.



Cette décision de libération de Pierre Alessandri était intervenue sur fond de tensions entre les élus nationalistes corses et l'Etat, dix mois après la violente et mortelle agression d'Yvan Colonna par un codétenu, à la prison d'Arles, où il purgeait sa peine de perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac.