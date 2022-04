Pierre Alessandri fixé le 12 mai sur sa demande de semi-liberté

Le tribunal a examiné vendredi sa requête pour un aménagement de peine avec régime de semi-liberté à Borgo (Haute-Corse), et "l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2022", selon cette source. C'est la troisième fois que Pierre Alessandri, 63 ans, fait une telle demande. Les deux premières fois, en octobre 2019 puis en juillet 2021, le tribunal d'application des peines antiterroriste avait donné son feu vert, mais le parquet national antiterroriste (Pnat) avait contesté la décision, qui avait ensuite été infirmée en appel.



Libérables depuis 2017

Alain Ferrandi, 62 ans, arrêté avec Pierre Alessandri en 1999 et lui aussi condamné en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité, sera de son côté entendu le 21 avril devant la cour d'appel de Paris pour sa demande d'aménagement de peine.



Approuvée en première instance le 24 février, elle avait été frappée d'un appel suspensif du parquet. Incarcérés depuis mai 1999, les deux hommes sont libérables depuis 2017. Actuellement détenus à la maison centrale de Poissy (Yvelines), ils doivent être transférés dans les prochains jours au centre pénitentiaire de Borgo.



Ce rapprochement, réclamé de longue date, a été rendu possible par la levée, le 11 mars, de leur statut de «détenu particulièrement signalé» par le Premier ministre Jean Castex, une dizaine de jours après l'agression mortelle d'Yvan Colonna au sein de la maison centrale d'Arles.