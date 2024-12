Pharmacies de garde en Corse : l’information accessible en un clic ou un appel

L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse annonce un changement dans la diffusion des informations sur les pharmacies de garde. Dès le 26 décembre, les tableaux de garde ne seront plus consultables sur son site internet. Les usagers devront désormais se tourner vers deux plateformes accessibles 24h/24 et 7j/7.



Pour la Corse-du-Sud, le service Resogardes sera disponible au numéro 3237 (0,35 €/min TTC) et sur le site internet www.3237.fr .

En Haute-Corse, c’est la plateforme Servigardes qui prendra le relais, accessible au 0 825 74 20 30 (0,15 €/min TTC) ou via www.servigardes.fr . Ces services, accessibles en continu, remplaceront les tableaux de garde qui étaient jusqu’alors publiés sur le site de l’ARS.



Ce dispositif, conçu en collaboration avec la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) et l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO), vise à simplifier l’accès à une information essentielle pour les habitants de l’île.