Petite victoire (1-0) pour le SC Bastia pour son dernier match de préparation

Pour son dernier match de préparation avant la reprise de son championnat de L2 samedi prochain, le SC Bastia accueillait ce samedi l’équipe de Martigues (N1). Le 11 de départ de l'entraineur Régis Brouard donnait une image de celui qui pourrait affronter le Stade Lavallois dans 7 jours :

Placide - Van den Kerkhof – Sainati – Guidi – Tavares - Vincent (c) – Talal – Kaïboue – Salles Lamonges – Magri – Santelli.





Les protégés du président Ferrandi étaient quelque peu gênés par la mobilité des martégaux en début de match. Ils ouvraient toutefois le score à la 35ème par Talal qui reprenait du plat du pied au premier poteau un centre à ras-de-terre de Van Den Kerkhof de la droite.

Si en début de deuxième période l’entraineur martégal Grégory Poirier faisait tourner son effectif, coach Brouard, lui, conservait son 11 jusqu’à la 66ème , moment choisi pour faire entrer Tom Ducrocq en lieu et place de Tavares. Puis à 20 minute de la fin il faisait également tourner son effectif avec les rentrées de N’Diaye, Robic, Schur et Palun (sorties de Van Den Kerkhof, Guidi, Santelli et Talal).

Christophe Vincent cédait ensuite sa place à la 80ème à Anthony Roncaglia puis Salles-Lamonge à Janneh et Magri à Soumah, les deux dernières recrues du SCB.





Si les Provençaux faisaient le forcing dans les dernières minutes, le score en restait là. Le Sporting finit donc sa préparation par une petite victoire. Les choses sérieuses commenceront le 30.