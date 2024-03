Petite mais importante victoire du Sporting face à Grenoble (1-0)

SC Bastia 1 – 0 Grenoble Foot 38 (1-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Spectateurs : 10 229

Arbitre : Azzédine Souifi

But : Tavares (35ème)

Avertissements :

Janneh (5ème) - Ducrocq (55ème) – Santelli (65ème) – Conte (90+1) au SCB, Monfray (83ème) à Grenoble





SCB

Placide (c) – Roncaglia – Drame – Bohnert (Meynadier 46ème) – Tavares (Souboul 89ème) – Okou – Ducrocq – Janneh (Siny 70ème) – Santelli (Keita 82ème) – Alfarela – Charbonnier (Conte 70ème).

Entr. : L.Laslandes – M. Moretti



GFC 38

Maubleu (c) – Diarra – Monfray – Paquiez (Xantippe 82ème) – Tourraine – Rigo (Thio 75ème) – Sylvestre – Valls – Mbemba (Sbai 63ème) – Ba (82ème Postolachi) – Joseph.

Entr. : Vincent Hognon





Sur une pelouse très glissante la première période ne restera pas dans les annales, les équipes se montrant prudentes. La première occasion sera bastiaise mais le ballon d’Alfarela passe largement au-dessus de la transversale du gardien grenoblois Maubleu (10e). Les Grenoblois se procureraient aussi une occasion peu après par Joseph mais Placide veillait au grain.

Les joueurs du président Ferrandi auront une balle de but à la demi-heure de jeu. Sur un centre d’Alfarela de la droite, Charbonnier piquait le ballon de la tête et il fallait une grosse parade de Maubleu pour éviter l’ouverture du score.

Celle-ci viendra peu de temps après avec encore Alfarela au début de cette action victorieuse. À la 35e minute l’attaquant bastiais distillait un ballon au second poteau où Tavares propulsait le ballon au fond des filets dauphinois 1-0.

La dernière occasion sera pour les visiteurs avec un tir de Mbemba de l'extérieur de la surface de réparation mais bien stoppé par le gardien bastiais Johny Placid.

1 – 0 c’était le score à la pause, au terme de 45 minutes sans grande intensité il faut le dire.



La seconde période sera du même tonneau avec de nombreuses fautes en plus, hachant le jeu. Les Grenoblois se créaient la première occasion par Joseph à la 46e mais son tir de l’extérieur de la surface n’était pas cadré.

Alfarela lui répliquait 3 minutes plus tard par un tir largement au-dessus de la transversale de Maubleu. Sur une passe de Meynadier, Santelli lui emboitait les crampons mais son tir n’inquiétait pas le gardien dauphinois. Il faudra ensuite attendre 15 minutes et plusieurs cartons jaunes pour voir une « lueur » dans cette seconde période : un tir cadré de Joseph bien capté par le gardien corse Placide qui rassurait ses coéquipiers. La partie se terminait par une tête de Conté au point de penalty à la 85 e bien arrêtée par le gardien visiteur.

Finalement on ne retiendra que les 3 points de la victoire qui donnent un peu d’air au Sporting, à 2 points désormais du premier relégable Dunkerque.

Samedi prochain un match important attend encore les troupes du président Ferrandi qui se rendront à Troyes à 2 points derrière.