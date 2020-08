Pétanque : compte à rebours lancé pour A Bucciata Bastiaccia !

Ce grand rendez-vous des boulistes sur la Place Saint Nicolas regroupera plusieurs concours : femmes, familles, doublettes, adolescents, people ... dont l'International Pierrot Lamperti auquel participeront 256 triplettes dont une dizaine d’équipes nationales : 3 équipes de France (dont celle Espoir), Allemagne, Portugal, Monaco, Italie ...

La triplette gagnante 2019, Dylan Rocher - Henri Lacroix - Tony Canava sera présente à l'International Pierrot Lamperti et remettra donc son titre en jeu.

Mickaël Bonetto, le tireur phénomène de 26 ans, un des plus gros potentiels français, sera aussi présent pour cette 6ème édition.

Marraine de cette 6ème édition la chanteuse Patrizia Poli, parrain, Christophe Casanova, un jeune entrepreneur cortenais de 34 ans.





Cette version 2020 sera un peu spéciale en raison de la crise sanitaire. Si les joueurs seront dispensés de masques dans l’arène bouliste, les spectateurs, eux, devront en porter. Outre la distanciation, des masques et du gel seront disponibles sur place. Par ailleurs toujours en raison de la pandémie, le nombre de doublettes, habituellement 300 sera réduit à 192.

« Il était important pour nous de l’organiser malgré la crise » précise Jean-Charles Lamperti, président de la Boule du Prado et organisateur. « On se devait de donner une bouffée d’oxygène à l’économie locale car les retombées sont importantes. Si certains sponsors n’ont pu nous aider cette année en raison du Covid, ils sont quand même nombreux à nous suivre dont la CdC, la CAB et la mairie de Bastia. Ce sera vraiment un plus donc pour les commerçants ». Des propos qui vont aussi dans le sens de ceux de Pierre Savelli, le maire de Bastia : « Une nouvelle fois la ville a tenu à réaffirmer son soutien à un évènement majeur pour notre économie, mise à mal par l’épisode sanitaire que nous avons connu. Ce concours de boule prend cette année une résonance particulière car elle est la première grande manifestation publique organisée après la crise du COVID-19 ».



Autre partenaire incontournable des frères Lamperti : la Communauté d’Agglomération de Bastia. «Pour sa 6ème édition, la CAB est naturellement aux cotés des organisateurs en tant que partenaire institutionnel majeur de cet évènement » déclare Louis Pozzo di Borgo le tout nouveau président. « Au-delà des aspects sportifs, culturel et humain, A Bucciata représente aussi, aux plans économique et touristique, un rendez-vous estival essentiel pout notre territoire, avec plusieurs milliers de spectateurs qui font le déplacement et qui découvrent ou redécouvrent ainsi Bastia et ses alentours ».

A partir de mercredi, le «gratin» de la pétanque sera à Bastia : les Boursicaud, Rocher, Robineau, Bonetto, Lacroix, Durk pour ne citer que ceux-ci.