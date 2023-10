Pétanque : Un National inédit du 12 au 15 octobre à Borgo

Cette compétition est organisée par La Boule Sportive de Borgo (BSB), un club de pétanque créé en 2008. Au fil des années, le club a connu une croissance constante de ses licenciés, comptant aujourd'hui plus de 200 membres. Le président de BSB, Patrick Morellini, est ravi de revenir cette année avec cette édition inédite après deux éditions réussies du National de Borgo - Challenge César Luiggi. Le club a pour mission de promouvoir la pétanque et de développer l'initiation à ce sport, une mission qu'il prend à cœur.

Les saisons marquées par la pandémie de COVID-19 ont été difficiles pour le secteur, mais l'année 2023 a été marquée par de belles aventures, dont cette compétition est un nouvel exemple.

Pour la première fois, le National de Borgo porte le nom de Challenge Paul Natali, en hommage au Président qui a grandement contribué au développement des pratiques sportives en Corse. Le Challenge sera remporté par l'équipe homogène qui se distinguera le plus dans la compétition.

Le tournoi promet d'être de très haut niveau, avec la participation de joueurs renommés, notamment Christian Fazzino, 4 fois Champion du Monde, Michel Loy, 3 fois Champion du Monde, et bien d'autres experts de la pétanque.

Le programme de l'événement comprendra un concours départemental pour les 55 ans et plus, un concours VIP, un concours féminin, et bien sûr, le National Paul Natali.

L'édition 2023 de cet événement s'annonce passionnante, promettant de mettre en avant le talent et la compétitivité des joueurs de pétanque.