Personnalité corse de l'année 2023 : et si c'était le cardinal François Bustillo ?

Le samedi 30 septembre monseigneur François Bustillo, évêque de Corse, a été créé cardinal à Rome par le Pape François , marquant ainsi un moment historique pour l'Église et la communauté corse. Pour le consistoire qui s’est déroulé sur la place Saint-Pierre, plus de 800 Corses ont fait le déplacement pour honorer leur évêque. Trois avions ont été spécialement affrétés entre Rome et la Corse. La création de Cardinal de François Bustillo a été vécue avec beaucoup de ferveur sur l'ile où le franciscain a fait, en quelques mois, l'unanimité sur sa belle personnalité. Sa nomination en tant que cardinal témoigne de son engagement exceptionnel et de sa contribution significative à la vie religieuse de la Corse. La rédaction de CNI salue cette reconnaissance internationale de la spiritualité corse, faisant du Cardinal François Bustillo une figure emblématique de l'année 2023.