Personnalité corse de l'année 2023 : et si c'était Marc'Andria Maurizzi ?

S'il n'était pas le grand favori, Marc'Andria Maurizzi n'est pas, pour autant, sorti de nulle part. Quatrième au ranking, il était déjà redouté, mais sa précocité face à des joueurs engagés dans le même tournoi, mais âgés de trois ou quatre ans de plus que lui, laisse songeur. Il a remporté le titre des moins de vingt ans et il en a seize..., rappelle Matthieu Bissières, qui fut son premier entraîneur en équipe de France.Dans l'histoire, seuls deux joueurs d'échecs français avaient été sacrés champions du monde : Joël Lautier, qui a eu pendant longtemps un score positif contre la légende Garry Kasparov, et Maxime Vachier-Lagrave, pensionnaire du top 15 mondial depuis une décennie. Marc'Andria Maurizzi est le troisième.Malgré ses deux titres de champion d'Europe, obtenus à 10 et 12 ans. Malgré son statut de grand maître international en 2021 , qu'il est devenu à 14 ans et 5 jours, soit le record de précocité pour un joueur représentant la France. C'est un immense bonheur, savoure aujourd'hui Boris Brunel, l'homme qui a détecté le potentiel de Marc'Andria Maurizzi. Il était au CP, j'intervenais à l'école de Toga, explique le membre du Corsica Chess club de Bastia. En général, les enfants ont une concentration de vingt minutes maximum. Lui, au bout de 45 minutes, il n'avait pas bougé d'un centimètre de l'échiquier. C'est là que j'ai vu qu'il avait quelque chose. Et dès le troisième cours, il se mettait à faire des coups compliqués, alors qu'en général ça prend deux mois pour apprendre tous les coups aux enfants. Au bout d'un an et demi, l'élève dépasse le professeur et Boris Brunel en tire les conséquences qui s'imposent : alerter la fédération.