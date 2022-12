Personnalité corse de l'année 2022 : et si c'était Jean-Nicolas Antoniotti ?

Jean-Nicolas Antoniotti a succédé à la présidence de l’Incubateur de Corse à la suite de Dominique Federici, président de l’Université de Corse Pasquale Paoli, d'Alexandre Vinciguerra, président de l'Agence de Développement Économique de la Corse et de Jacques Pomonti, ancien président de l'INA.

Désigné « personnalité qualifiée » par le président du Conseil exécutif de Corse, Jean- Nicolas Antoniotti était membre du comité de sélection et de suivi (CoSS) de l’incubateur depuis 2020.





Impliqué depuis de nombreuses années en faveur de l’innovation et du développement économique de la Corse, il est à l’initiative du fonds d’investissement Femu Quì, qu’il a présidé pendant plus de 20 ans.

Il est également membre fondateur d’A Fundazione de l’Université de Corse en tant que président de l’entreprise Demeures Corses et, depuis 2017, président du conseil de l’école d’Ingénieurs Paoli Tech de l'Université de Corse.



Au-delà de ce parcours, traduisant un investissement de tous les instants, Jean-Nicolas Antoniotti est un homme qui, malgré les aléas de la vie, veut faire avancer la Corse.

A ce titre il n'a pas manqué lors de son élection de définir de façon on ne peut plus claire quelle serait sa stratégie à la tête de Inizià.

"Ce que nous sommes fixés, c’est de ne pas être dans l’attente des projets qui se présentent mais d’aller vers les entreprises pour mettre à disposition nos moyens, qui ne sont pas forcément connus de tous. Nous sommes dans une démarche pro-active, c’est la nouvelle dynamique mise en place depuis cette année."