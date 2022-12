Personnalité corse de l'année 2022 : et si c'était Elena Piacentini ?

Née à Bastia, Elena Piacentini, a passé toute son enfance et son adolescence, entre le maquis et les bras de sa grand-mère en Corse. Ses études supérieures et sa vie professionnelle l'obligent à traverser la Méditerranée pour un périple toujours plus septentrional. Nice, puis la Normandie, Paris, et enfin Lille, où elle s'installe définitivement en 2003.



2008 marque un tournant. Profitant de l'essor de la collection "polars en nord", aux éditions Ravet-Anceau, elle leur propose son premier roman policier, commencé deux ans plus tôt. Le titre coule de source. "Un Corse à Lille" marque le début de sa collaboration avec cet éditeur, et connaît un succès immédiat, puisque les rééditions s'enchaînent à un rythme régulier depuis quatre ans. Avec une régularité de métronome, elle poursuit un temps les pérégrinations de son flic ténébreux chez Ravet-Anceau : "Art Brut" sort en 2009, et "Vendetta chez les Chtis" en 2010 puis "Au-delà du raisonnable" ,"Carrières Noires" , "Le Cimetière des chimères".

En 2014 elle sort la sixième aventure de Pierre-Arsène Leoni, un policier corse exilé dans le Nord. Elle continue sa production littéraire avec "Des forêts et des âmes", toujours aux éditions Au-delà du raisonnable, suivie de "Aux vents mauvais" en 2017.



Cette année pour son dernier roman "Les Silences d'Ogliano" elle a reçu le prix littéraire de la Closerie des Lilas, au jury et aux lauréates exclusivement féminins.

Le roman primé, paru en janvier aux éditions Actes Sud, a marqué l'entrée de l'autrice dans la littérature dite blanche, en opposition à ses romans noirs.

Dans le village fictif d'Ogliano, qui pourrait être sur l'île de Beauté, en Sardaigne ou en Sicile, un jeune homme de père inconnu va se rebeller contre l'omerta et des conventions ancestrales.