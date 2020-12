Personnalité corse de l'année 2020 : choisissez votre candidat

I Kongoni

Cette troupe de comédiens insulaires ,qui cartonne sur les réseaux sociaux, n'a plus besoin d'être présentée. Elle est née de la "volonté commune de s’amuser et de faire rire avec des sujets sur notre île tout y insérant le plus possible la langue corse." comme l'indiquait en 2005 le site Paris Sur la Corse



Humoristes, instragrameuses, élus : pour nos lecteurs 5 personnalités ont marqué l’année 2020.CNi a fait appel exclusivement à ses lecteurs pour mettre en lumière, selon eux qui mériteraient d'être désignée personnalité corse de l'année.Plusieurs centaines de personnes nous ont envoyé des noms qui, scrupuleusement comptabilisé, ont permis d'aboutir à la sélection de la liste que nous vous proposons aujourd'hui.Participer est simple, vous pouvez voter pour votre personnage corse de l'année sur nos stories Insta ou Facebook, commenter cet article, nous envoyer un MP ou un mail à l'adresse corsenetinfos@gmail.comA vous de choisir maintenant ! Vous avez jusqu’au 1 janvier 2021 minuit pour voter.Infirmière libérale et photographe, Océane Baldocchi multiplie les activités mais s’est surtout fait connaître grâce à son profil Instagram sur lequel elle fait la promotion et des créateurs insulaires les initiatives corses.Cette jeune humoriste corse s'est faite connaitre sur Facebook pour ses vidéos. Sur le réseaux elle affirme : " si je devien la personnalité corse de 2020, je me teins les cheveux en rouge foncés et c’est pas des blagues"Avocat, l'élu de Femu a Corsica a été maire de Bastia avant de devenir président du Conseil exécutif de Corse en 2015.Avocat quarantenaire et ancien député Laurent Marcangeli est aujourd'hui maire de la Ville d'Ajaccio et président de la Capa