Peri : "U Liamu Gravunincu" propose mille et une d'activités à 800 adhérents

"Notre agrément de centre social porte sur 4 volets : social/intergénérationnel, éducatif, culturel et sport/bien-être, précise Nathalie Charlot. Notre but est de répondre à nos trois lignes de conduite : créer de l'animation, avoir une continuité éducative auprès des parents pour les enfants et s'occuper des personnes isolées."



L'adhésion à l'association n'est que de 30€ par famille et donne accès à un très grand nombre d'activités gratuitement. Un tarif annuel auquel il faut parfois rajouter 5€ pour une heure de cours de sport avec un professionnel, par exemple. Cours de Corse, d'Anglais, d'informatique, club de lecture, ateliers peintures, jeux de société, randonnées, yoga, cours de gym, de Zumba, de danse... La liste est longue et non exhaustive.



"On a des accompagnateurs diplômés qui organisent de la marche aquatique au Ricantu. Tous les premiers vendredi du mois, on organise les P'tit Déj du Liamu pour des gens qui veulent venir nouer des liens avec d'autres, évoque la directrice parmi la farandole d'animations. Les gens viennent aussi d'Ajaccio car c'est un peu un endroit charnière entre la ville et le rural : certains quittent leur travail et viennent faire une activité le soir avant de rentrer au village."



Le centre social ne cesse de se développer. De 2 salariés en 2016, il en compte aujourd'hui 5. De même, alors qu'il ne restait plus "que" 182 familles adhérentes au sortir de la crise covid en 2021, l'association en a retrouvé 351, fin 2022. Une hausse qui se poursuit encore aujourd'hui : en deux mois, ce chiffre a grimpé à 380 familles, soit près de 800 personnes qui fréquentent U Liamu Gravunincu.