Peri : L'espace France services organise une journée portes ouvertes

Du lundi au vendredi de 9 à 16 heures, sans rendez-vous, les agents France Service de Peri accompagnent tous les habitants, et particulièrement ceux de la vallée de la Gravona, au quotidien, dans l'ensemble de leurs démarches administratives.



L'espace France services de PERI, c’est, dans un espace dédié à la mairie annexe de PERI : l’accès aux services de la CAF, de la CPAM, de la CNAV, de la MSA, de Pôle Emploi, des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale des finances publiques...



mais France Services PERI, c’est aussi, à la mairie annexe de PERI

· Les services de l’agence postale communale ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et, à compter du 10 octobre 2022, de 13h30 à 17h.

· L’antenne de PERI de l’Agence nationale des titres sécurisés qui, sur rendez-vous, réceptionne les demandes de fabrication de passeports et de cartes nationales d’identité.

et les permanences de

· L’assistante sociale de la Collectivité de Corse -Secteur Bocognano, Tavera, Peri, Cuttoli-Corticchiato, Vero, Tavaco- les mardis et vendredis de 9h30 à 12h30 sur rendez-vous.

· Le conseiller numérique France Services de l’UDAF de Corse-du-Sud, le dernier vendredi du mois de 9h à 12h.

· Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de Corse-du-Sud CIDFF qui assure une permanence juridique les 1er jeudis du mois de 14h à 17h dans les domaines de l’accès au droit (droit civil et droit pénal de la famille) et du respect du principe d’égalité hommes/femmes.

· Le Conciliateur de justice reçoit sur rendez-vous. Il doit obligatoirement être saisi avant toute procédure judiciaire pour les conflits du quotidien n'excédant pas 5 000 € et, sans montant maximum, pour les troubles de voisinage.



France Services PERI, c’est aussi, dans des espaces dédiés au cœur du

Centre socioculturel & sportif de PERI

· Les puéricultrices et médecin de la Protection Maternelle Infantile (PMI) de la Collectivité de Corse qui assurent des permanences, dans des locaux dédiés, les lundis de 13h30 à 16h30, les mardis pour les consultations médicales (0 à 6 ans) de 9h à 12h30 ou de 13h30 à 16h30, les jeudis, de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30 pour les ateliers de parentalité et d’éveil, ouverts aux parents et aux assistantes maternelles.

· L’assistante sociale et services du CIAS de la CAPA qui sont présents les 2è, 3è, 4è jeudis de 8h30 à 12h.

· Le service de relayage Bulle d’Air® de l’ADMR2a qui organise, une fois par mois, des groupes de parole, encadrés par une psychologue à destination des aidants s’occupant, au quotidien, d’un proche en perte d’autonomie en raison d’une maladie, d’un handicap, ou d’un âge avancé.

· Par ailleurs, dans le cadre de France services PERI, la commune a également contractualisé avec le Secours populaire en mettant à sa disposition un bâtiment communal, pour y organiser une boutique solidaire et pour y assurer une distribution alimentair