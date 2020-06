Peri. En juin, le centre social et culturel U liamu gravunincu mise sur le plein air

Comme à l’accoutumée, le centre social propose, tous les samedis, des randonnées dans la limite de 10 participants, accompagnateur compris. En outre, les « Mercredis ré’créatifs » qui accueillent les enfants de 7 à 11 ans pour leur faire faire du bricolage, des jeux, de la cuisine…ont fait le choix des activités en extérieur : jeux d’eau, chasse au trésor… Balades et pique-nique sont au programme des « Mardis du Liamu », les rendez-vous de la convivialité.



A quelques jours de l’été, les adhérents du centre social renouent avec la pratique de leurs activités : la marche aquatique longe-côte retrouve le Ricanto, la gym douce se pratique en plein air, et dans la limite de 4m2 par personne, quant aux ateliers patchwork, DIY (Do It Yourself)…ou au cours de guitare, dans la mesure du possible, ils ont lieu en plein air.



A ce jour, dans ces conditions, plus de la moitié des activités du centre social et culturel ont lieu.Tous les groupes sont limités à 10 personnes. Le respect des règles sanitaires et des gestes barrières est la norme, pour le bien-être de tous, adhérents, salariés et bénévoles.