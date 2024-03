Per a Pace : une aide quand même aux sinistrés de l'Atlas marocain

L’association Per a Pace connaît bien le Maroc pour y avoir effectué plusieurs actions solidaires depuis plus de 20 ans. C’est en effet dans le RIF marocain que les premières actions se sont développées après un séisme, qui en 2004, avait durement touché la population de la ville d’Al Hoceima et sa région.



À l’annonce le 8 septembre 2023 de ce terrible et nouveau tremblement de terre dans la région rurale de l’Atlas marocain, Per a Pace a lancé une souscription sur son site et dit sa disponibilité pour apporter une aide solidaire et concrète aux populations touchées par le séisme. Les autorités du Maroc ont été contactées et informées de cette possibilité. Avec l’aide de nos amis dans le pays nous nous sommes engagés auprès d’une association marocaine basée à Marrakech pour répondre à des besoins et convoyer du matériel au départ de la Corse (une centaine de lits une place, 300 couvertures, des sacs de couchage, des fauteuils handicapés et autre matériel d’hygiène… ).





Forts de notre expérience et pour que les conditions soient réunies, il nous fallait avoir la certitude que le matériel solidaire serait bien dédouané en arrivant au Maroc.

Cela n’a pas été le cas et l’association partenaire, avec qui nous étions en contact, nous a informés qu’une nouvelle note datant d’octobre 2023 avait été promulguée par les autorités marocaines empêchant l’envoi de ce matériel solidaire.





Prenant acte de cette impossibilité, nous avons donc pris la décision de ne pas nous rendre au Maroc en convoi solidaire. Par contre, l'intégralité de la somme collectée suite à notre appel aux dons pour venir en aide aux sinistrésa été reversée à deux familles dans un village du Haut Atlas, le Douar Tanzad Anzad Tizi Ntest dans la province de Taroudant, afin de participer à la reconstruction de leur maison entièrement détruite et dans laquelle plus de 10 personnes ont péri sous les décombres du tremblement de terre.