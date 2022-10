Per a Pace célèbre ses 30 ans d’engagement pour changer le monde

Depuis 30 ans, P er a Pace s’implique pour faire vivre les principes fondamentaux qui se trouvent au cœur de son action : la paix , le respect des droits humains , l’échange, le travail de mémoire, l’environnement et le développement durable. Trois décennies durant lesquelles l’association insulaire a mené 95 actions internationales autour de la Méditerranée et plus de 300 actions locales avec l’objectif de « bousculer et gagner les consciences ». « Ces actions ont permis que la solidarité et la culture puissent s’exprimer auprès de populations qui ont souffert de la guerre et de ses conséquences et de lutter contre l’exclusion, la haine, le racisme et la xénophobie », souligne l’association.



Afin de célébrer ces 30 ans d’engagement, P er a Pace organise une grande fête du 14 au 20 octobre sous le thème « Changer le monde afin de défendre l’idée d’une Méditerranée solidaire , juste, humaniste et en paix ». Un évènement « aux couleurs de la paix , de la solidarité et de la fraternité » qui se déroulera à Ajaccio, mais aussi Porticcio , Calvi et Bastia.



« Nous avons eu une solidarité très importante autour de cette grande manifestation qui nous a permis de construire ce programme riche », s e réjouit Jacques Casamarta de Pe r a Pace en saluant l’engagement des bénévoles, des associations partenaires, des invités ou encore des entreprises qui ont pu apporter un soutien.



Au programme, le public pourra profiter d’une course solidaire , d’un moment musical avec la venue du groupe HK , de cinéma avec la projection de films documentaires, et de débats autour de la paix en présence d’invités de marque. De quoi donner envie de se mobiliser plus que jamais pour apporter sa petite pierre pour aider à changer le monde.