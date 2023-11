"Per Elle" : La CAB mobilise les artistes pour la journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

« Cette opération s’inscrit dans notre politique qui depuis 2020 a engagé une démarche de sensibilisation à travers différents vecteurs de communication » souligne Emmanuelle De Gentili, vice-présidente de la CAB, en charge de la Politique de la ville, de la Prévention, de l’Inclusion et de la Citoyenneté. «Si c’est à travers des manifestations sportives que nous avons mené des actions de sensibilisation jusque-là, pour cette édition 2023 nous avons choisi la pratique artistique, l’art urbain, en déclinant un programme d’expositions Street Art et de rencontres dans la ville de Bastia. Par ces expositions on veut montrer comment l’art engagé peut sensibiliser à cette cause. La CAB y travaille d’ailleurs tout au long de l’année en participant à plusieurs dispositifs car c’est un sujet lourd».



La CAB a retenu le projet de « Art & Noces Troubles », une association qui œuvre dans l’accompagnement des intermittents, associations et acteurs culturels dans leur fonctionnement quotidien et les conseille dans la réalisation de leurs projets. « Nous sommes très contents que notre projet ait été retenu » explique Olivier Bertholet, responsable d’ANT à Bastia. « On y travaille depuis un an et il constitue notre plus gros projet depuis la création de l’association. Un projet qui s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de notre travail. En 2021 nous avions monté des actions pour sensibiliser à l’égalité homme/femme au travail. On a pu monter ce projet sur les violences faites aux femmes avec l’aide d’artistes qui ont répondu à notre proposition».



3 évènements du 12 novembre au 8 décembre

D’un budget de 23 200 € (13 000 de la CAB, 4000 de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes, 6200 du Fond Interministériel Prévention de la Délinquance) « Per Elle » se déclinera en 3 évènements du 12 novembre au 8 décembre.

« A partir de 12 novembre, nous allons investir l’espace urbain à la rencontre du public » indique O. Bertholet. « Nos artistes vont créer des œuvres de street art autour de la thématique de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 80 œuvres seront ainsi disséminées dans la ville».

Deuxième évènement, une exposition à l’Arsenale, à la citadelle de Bastia. A partir du 14 novembre, et jusqu’au 2 décembre, les artistes Petite Poissone et Léa Maurizi présenteront une quarantaine d’œuvres.

Troisième évènement, moment phare de « Per Elle », le samedi 25 novembre au musée de Bastia, de 15h à 22h.

Dans la Salle de l’Auditorium seront proposés de 15h30 à 16h30 des spectacles de danse contemporaine avec la compagnie Danza Teria. Les créations de La Danzateria puisent leurs inspirations dans les sujets contemporains comme l’environnement, le lien social, avec la volonté́ de transcender le réel pour mettre en lumière la poésie de l’existence. En plus de proposer ses spectacles sur scène, la compagnie s’invite en tout lieu surprenant qui sublime le propos de ses œuvres, mettant en valeur le patrimoine de l’île, et permettant d’aller à la rencontre d’un public peu habitué aux salles de spectacle.



De 17h15 à 18h15, suivra un concert de Warria Magda. Warria Magda trouve son nom autour de la figure de Marie-Madeleine, femme mille fois racontée, souvent bafouée. L’idée de véhiculer une nouvelle narration à cette femme dépossédée de sa propre histoire, à l’image de tant de femmes, fait sens pour le duo féminin composée de Cora et Marie Cécile.



Deux films seront également projetés lors de cette manifestation : « Per elle », réalisé par Sébastien Roussin retraçant le documentaire « Elle s’appelait SIRIMA » de la réalisatrice Pascale Thirode et un retour en image sur la manifestation sportive organisée par la CAB en 2022 dans le cadre de la journée du 25 novembre. Le 2ème film « Campemu inseme senza violenza » a été réalisé par les élèves du Lycée Giocante Casabianca.



Enfin, à partir de 18h30, dans le hall du musée, animations avec DJ Set « RedHead ». DJ RedHead, connue aussi sous le pseudonyme de Claire Shazam, anime des soirées dansantes depuis 2016 à Bastia. Durant ce show le public sera invité à danser et fêter avec les artistes participants son engagement pour les luttes contre les violences faites aux filles et aux femmes.

De plus, dans le cadre de l’enseignement en arts à l’Université de Corse et de l’enseignement de la spécialité arts plastiques du lycée Giocante de Casabianca, des étudiants bénévoles réaliseront une série de visuels qui seront exposés à travers toute la Ville en plus des artistes. Les élèves de Terminale auront la possibilité de soutenir ce projet au baccalauréat 2024.