Pénurie de Doliprane pour enfants : quelle est la situation en Corse ?

Comme chaque année, avec le retour des jours plus frais, les virus reprennent du poil de la bête. Dès les premiers signes de ces petits maux de l’hiver, le réflexe de beaucoup de parents est alors de se tourner la fameuse boite rose présente dans de nombreux foyers pour réduire la fièvre et les douleurs des enfants. Mais cette année, trouver du Doliprane 2,4%, sous sa formulation en sirop, relève parfois du parcours du combattant. Au point que sur Twitter, partout en France, des personnes s’alarment de ne plus trouver ce médicament de base, même après avoir écumé plusieurs officines.



Comme d’autres variantes du Doliprane, et plus globalement des formulations à base de paracétamol, le médicament subit en effet des pénuries chroniques depuis 2 ans. En Corse, après une période sous tension, la situation semble aujourd’hui s’être améliorée. « Selon les pharmacies, on trouve un peu de Doliprane pour enfants sous sa forme sirop. On est revenu sur un stock qui va bien », indique Sandrine Leandri, pharmacienne à Ajaccio et membre de l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Pharmaciens de Corse. « La problématique aujourd’hui porte sur les sachets et les suppositoires. Ce sont des présentations complètement indisponibles, puisque réquisitionnés pour l’hôpital », ajoute-t-elle toutefois.



Malgré le retour du Doliprane en sirop en pharmacie, la représente de l’URPS Pharmaciens de Corse insiste cependant sur la nécessité de ne pas être trop gourmand, face à une conjoncture qui reste fragile. « Il ne faut pas demander 3 ou 4 flacons sur une ordonnance. On va faire en sorte que tout le monde en ait, mais ce sera par petites quantités », avertit-elle. Mais même si ce médicament très demandé venait demain à manquer à nouveau, elle souligne que la situation n’est pas inquiétante. « Il y a toujours de quoi soigner les enfants. On fera tout pour être dans la sécurité, mais on trouvera toujours une solution. On peut par exemple couper des comprimés pour adultes, même si ce n’est pas l’idéal. On pourra aussi utiliser des comprimés dispersibles que l’on pourra dissoudre et que l’enfant pourra prendre. Et puis, si on n’a pas de Doliprane, on peut prendre de l’Efferalgan, du Dafalgan. Il n’y a pas que la boite jaune, même si certains pensent que c’est celle qui guérit le mieux », pose-t-elle en reprenant : « L’arsenal thérapeutique fait que l’on aura, j’espère, toujours une solution qu’on pourra apporter aux patients ». Dans tous les cas, il est indispensable de ne pas faire d’automédication et de demander conseil à son pharmacien ou son médecin.



Plus globalement que les formulations pour enfants, le Doliprane connait des pénuries chroniques de l’ensemble de ses formulations depuis 2 ans. Pour ne pas créer de manques dus à de trop fortes demandes, dans une communication mi-octobre, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) recommandait aux Français d’éviter de constituer des stocks de paracétamol « dès lors (qu’ils n’ont) pas un besoin immédiat ». « En fonction de votre situation individuelle et de votre besoin, votre pharmacien pourra vous dispenser une quantité de paracétamol inférieure à celle qui figure sur votre ordonnance », ajoutait l’ANSM en précisant encore : « La production et les livraisons en paracétamol ont été ajustées pour permettre un approvisionnement sûr et continu sur l’ensemble du territoire ».