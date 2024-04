Penta-di-Casinca : le diacre en garde à vue pour travail dissimulé » et « blanchiment de fraude fiscale »

.

L'enquête, qui est menée par la brigade de recherches de Bastia, porte sur des soupçons de gestion d’une « maison de retraite clandestine » sur les hauteurs de la commune de Penta-di-Casinca qui aurait accueilli une dizaine de personnes âgées depuis plus de 4 ans au village de Penta qui domine la plaine de Folelli. Le tout aurait été fait selon les soupçons des enquêteurs, sans agrément et sans déclaration fiscaleL'affaire, qui risque de faire grand bruit en Corse où le diacre est très en vue, serait partie, selon Le Parisien, à la fin de l’année 2021 quand une famille est venue signaler au commissariat de Bastia la disparition inquiétante d’une parente âgée de 97 ans.La nonagénaire avait certes été retrouvée saine et sauve. Mais elle était installée dans un petit appartement à Penta-di-Casinca qui ressemble à s’y méprendre à une sorte de maison de retraite. Mais sans aucun agrément ni aucune médicalisation. C'est ce qui aurait mis la puce aux oreilles des gendarmes.L'enquête en cours devra bien sûr établir si tous les griefs qui sont faits au diacre sont fondés, ce qui reste à prouver. Il n'en demeure pas moins qu'à 63 ans, cet ancien aumônier de la prison de Borgo, est soupçonné d’avoir géré, sans autorisations nécessaires, une demeure de Penta où étaient proposés des appartements ou des chambres à louer aux personnes âgées en situation de dépendance. Une dizaine de « pensionnaires » y auraient séjourné depuis 2020, selon Le Parisien Si les enquêteurs précisent qu’il n’y a pas de soupçon de maltraitance, ils s’interrogent toutefois sur la conformité de cette structure.Plus de 350.000 euros auraient ainsi pu échapper au fisc, souligne Le Parisien.